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Киев трясет: националисты и силовики заполонили Майдан

17:05
  • суббота
  • 23 марта 2019

В украинской столице проходит митинг националистов против коррупции в оборонной сфере страны

Центр Киева в пятницу перекрыт, полиция усилила охрану правительственного квартала. В украинской столице проходит митинг националистов против коррупции в оборонной сфере.

На акцию пришло более десяти тысяч активистов. Многие одеты в камуфляжную форму, в руках - национальные флаги. Главное требование - отставка действующей власти. После пикета на центральной площади радикалы выдвинулись к зданию администрации президента. Туда стянуты дополнительные подразделения силовиков.

Под круглосуточную охрану Нацполиция взяла и избиркомы. Как сообщили в ведомстве, только за сутки поступило более 140 заявлений, связанных с избирательным процессом, по некоторым уже заведены уголовные дела.

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