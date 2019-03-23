Киев трясет: националисты и силовики заполонили Майдан

В украинской столице проходит митинг националистов против коррупции в оборонной сфере страны

Центр Киева в пятницу перекрыт, полиция усилила охрану правительственного квартала. В украинской столице проходит митинг националистов против коррупции в оборонной сфере.

На акцию пришло более десяти тысяч активистов. Многие одеты в камуфляжную форму, в руках - национальные флаги. Главное требование - отставка действующей власти. После пикета на центральной площади радикалы выдвинулись к зданию администрации президента. Туда стянуты дополнительные подразделения силовиков.

Под круглосуточную охрану Нацполиция взяла и избиркомы. Как сообщили в ведомстве, только за сутки поступило более 140 заявлений, связанных с избирательным процессом, по некоторым уже заведены уголовные дела.