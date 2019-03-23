Появилось видео разрушений после техногенной катастрофы в Китае

Китай приходит в себя после взрыва на химическом заводе

До 64 увеличилось число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Китае. Ещё несколько десятков человек по-прежнему находятся в критическом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Неизвестна судьба, как минимум, 28 сотрудников предприятия.

Кроме того, до сих пор оценивается экологический ущерб от техногенной катастрофы. Она произошла в минувший четверг. Взрыв был настолько мощный, что ударной волной накрыло соседние населённые пункты. Повреждения получили около трех тысяч домов. Сейсмологи даже зафиксировали после аварии небольшое землетрясение.

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