ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео разрушений после техногенной катастрофы в Китае

17:26
  • суббота
  • 23 марта 2019

Китай приходит в себя после взрыва на химическом заводе

До 64 увеличилось число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Китае. Ещё несколько десятков человек по-прежнему находятся в критическом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Неизвестна судьба, как минимум, 28 сотрудников предприятия.

Кроме того, до сих пор оценивается экологический ущерб от техногенной катастрофы. Она произошла в минувший четверг. Взрыв был настолько мощный, что ударной волной накрыло соседние населённые пункты. Повреждения получили около трех тысяч домов. Сейсмологи даже зафиксировали после аварии небольшое землетрясение.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Последствия взрыва на заводе в Китае
Последствия взрыва на заводе в Китае
Последствия взрыва в Китае
Последствия взрыва в Китае
Китайские спасатели
Китайские спасатели
Китайские пожарные
Китайские пожарные
Больница в Китае
Больница в Китае
Больница в Китае
Больница в Китае
Последствия взрыва на заводе в Китае
Последствия взрыва на заводе в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.