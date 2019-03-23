Побила рекорд: Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Алина Загитова после победного проката на ЧМ проходила допинг-контроль на протяжении восьми часов

Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в Японии с девяти вечера до пяти утра сдавала допинг-тест. Чемпионка рассказала, что она побила собственный рекорд по продолжительности ожидания.

Подробностями чемпионка поделилась в беседе с ТАСС. "Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать", - ответила Алина Загитова на просьбу прокомментировать свою победу на ЧМ.

Действующая победительница Олимпийских игр призналась, что пока у нее не было времени осмыслить произошедшее на льду. "После проката я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест", - сказала фигуристка.

Загитова призналась, что победа на ЧМ далась ей нелегко, поэтому в итоге принесла ей гораздо больше радости, чем олимпийское золото. "Я к этому чемпионату мира шла очень тяжело, но когда выиграла — поняла, я в два-три раза больше счастлива, чем на Олимпиаде", - прокомментировала чемпионка.

Накануне Загитова стала самой молодой спортсменкой за последние 20 лет, которая сумела выиграть все титулы в женском фигурном катании. 16-ти летняя чемпионка помимо золота чемпионата мира завоевала медаль высшей пробы и на Олимпийских играх в прошлом году, также она стала чемпионкой Европы и выиграла финал Гран-при в 2017 году.

В активе россиянки два мировых рекорда. В этот раз в японском Сайтаме по итогам двух программ Загитова набрала - 237,50 балла. На втором месте - казахстанская фигуристка - Элизабет Турсынбаева, родившаяся, кстати, в Москве, третьей стала 19-летняя россиянка Евгения Медведева.

Все три призера чемпионата мира - Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева - начинали карьеру у тренера Этери Тутберидзе. Однако Евгения Медведева в прошлом году объявила о своём уходе к канадскому наставнику Брайану Орсеру и к этому первенству готовилась вместе с ним.