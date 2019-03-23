ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Самая красивая пара": почему Началова ушла от Алдонина

18:32
  • суббота
  • 23 марта 2019

Подробности любовной истории певицы и спортсмена

В окружении Юлии Началовой сошлись во мнении, что футболист Евгений Алдонин был главным мужчиной в жизни певицы. Ведущая Лия Волянска, дружившая с Началовой, считает, что с ним певица была по-настоящему счастлива.

Как живет Вера Алдонина. Фото дочери Юлии Началовой
Трагедия любви Юли Началовой: певец, футболист, хоккеист и судья
Ангел Юля. Вся жизнь Началовой в девяти фото

Началова познакомилась с Алдониным в 2005 году уже после развода со своим первым мужем Дмитрием Ланским. Отношения певицы и футболиста развивались стремительно - спустя год пара официально расписалась. Вскоре у них родилась дочь Вера.

"Расскажу одну историю. Встретились с ней на одной из телепередач. Тогда она была еще замужем за Алдониным. Она ко мне вышла такая и говорит: "Лия, я так счастлива!" – вспоминает Волянска.

Как пишет Газета.Ru, бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев подтвердил, что между Началовой и Алдониным была "настоящая любовь". "Это самая красивая пара. Женя - очень любящий муж. Великолепный человек. Это была настоящая любовь", - поделился он.

Несмотря на это, вторая попытка брака оказалась для Началовой неудачной. Певица посвятила себя сольной карьере, Алдонин был погружен в футбол. Такой насыщенный график пара не выдержала, и в 2011 году они официально развелись.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова, Евгений Алдонин и их дочь
Юлия Началова, Евгений Алдонин и их дочь
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина с отцом
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина с отцом
Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова
Евгений Алдонин, Вера Алдонина и Юлия Началова
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина с отцом Евгением Алдониным
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина с отцом Евгением Алдониным
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.