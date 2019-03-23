"Самая красивая пара": почему Началова ушла от Алдонина

Подробности любовной истории певицы и спортсмена

В окружении Юлии Началовой сошлись во мнении, что футболист Евгений Алдонин был главным мужчиной в жизни певицы. Ведущая Лия Волянска, дружившая с Началовой, считает, что с ним певица была по-настоящему счастлива.

Началова познакомилась с Алдониным в 2005 году уже после развода со своим первым мужем Дмитрием Ланским. Отношения певицы и футболиста развивались стремительно - спустя год пара официально расписалась. Вскоре у них родилась дочь Вера.

"Расскажу одну историю. Встретились с ней на одной из телепередач. Тогда она была еще замужем за Алдониным. Она ко мне вышла такая и говорит: "Лия, я так счастлива!" – вспоминает Волянска.

Как пишет Газета.Ru, бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев подтвердил, что между Началовой и Алдониным была "настоящая любовь". "Это самая красивая пара. Женя - очень любящий муж. Великолепный человек. Это была настоящая любовь", - поделился он.

Несмотря на это, вторая попытка брака оказалась для Началовой неудачной. Певица посвятила себя сольной карьере, Алдонин был погружен в футбол. Такой насыщенный график пара не выдержала, и в 2011 году они официально развелись.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.