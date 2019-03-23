В Сеть слили первую серию финального сезона "Игры престолов"

До официальной премьеры заключительного сезона культового сериала осталось три недели

В интернет слили первую серию нового сезона "Игры Престолов". Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.

Видео, раскрывающее весь сюжет первой серии, загрузил на YouTube известный блогер TheRealFrikiDoctor. Ранее он уже сливал в Сеть подробности шестого сезона до его выхода, после чего спойлеры оказались в Twitter и Reddit.

Тем временем до премьеры заключительного сезона культового сериала осталось три недели.

Ранее стало известно, что у "Матери драконов" – актрисы Эмилии Кларк - на съемках "Игры престолов" произошло кровоизлияние в мозг.

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