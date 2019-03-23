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В Сеть слили первую серию финального сезона "Игры престолов"

17:17
  • суббота
  • 23 марта 2019

До официальной премьеры заключительного сезона культового сериала осталось три недели

В интернет слили первую серию нового сезона "Игры Престолов". Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.

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Видео, раскрывающее весь сюжет первой серии, загрузил на YouTube известный блогер TheRealFrikiDoctor. Ранее он уже сливал в Сеть подробности шестого сезона до его выхода, после чего спойлеры оказались в Twitter и Reddit.

Тем временем до премьеры заключительного сезона культового сериала осталось три недели.

Ранее стало известно, что у "Матери драконов" – актрисы Эмилии Кларк - на съемках "Игры престолов" произошло кровоизлияние в мозг.

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