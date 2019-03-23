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Более 70 детей попали в больницу из-за отравления водой в Дагестане

18:05
  • суббота
  • 23 марта 2019

В Хасавюрте 72 ребенка попали в больницу с острой кишечной инфекцией

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление. В больницу с острой кишечной инфекцией попали 86 человек, в том числе 72 ребенка.

В Минздраве Дагестана призвали население пить только кипяченую или бутилированную воду. Власти пока занимаются расследованием инцидента и о причинах не говорят, но, по данным местных СМИ, люди отравились водой.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, на месте был организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий, произведен забор клинического материала от больных, а также водопроводной воды для проведения бактериологического вирусологического исследования.

Тяжелых случаев отравления нет. Состояние всех пострадавших преимущественно легкой степени.

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