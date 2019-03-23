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Тогда мы не понимали, за что голосовали: Лондон вышел на марш против Brexit

17:23
  • суббота
  • 23 марта 2019

Петицию с требованием приостановить процедуру выхода Королевства из ЕС уже подписали почти четыре миллиона человек

Грандиозная акция противников Brexit. Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием провести повторный референдум по вопросу так называемого развода с Евросоюзом.

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Среди участников - даже те, кто два с половиной года назад высказался за него. Говорят: тогда не понимали, за что голосовали. Переговоры с Брюсселем многие британцы вообще воспринимают как национальное унижение.

Петицию с требованием приостановить процедуру выхода Королевства из ЕС уже подписали почти четыре миллиона человек. Это в 40 раз больше необходимого для рассмотрения в парламенте. Дебаты по инициативе обещают назначить в ближайшие дни.

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