Тогда мы не понимали, за что голосовали: Лондон вышел на марш против Brexit

Петицию с требованием приостановить процедуру выхода Королевства из ЕС уже подписали почти четыре миллиона человек

Грандиозная акция противников Brexit. Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием провести повторный референдум по вопросу так называемого развода с Евросоюзом.

Среди участников - даже те, кто два с половиной года назад высказался за него. Говорят: тогда не понимали, за что голосовали. Переговоры с Брюсселем многие британцы вообще воспринимают как национальное унижение.

Петицию с требованием приостановить процедуру выхода Королевства из ЕС уже подписали почти четыре миллиона человек. Это в 40 раз больше необходимого для рассмотрения в парламенте. Дебаты по инициативе обещают назначить в ближайшие дни.

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