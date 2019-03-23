Что известно о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

В пятницу СМИ сообщили, что у актрисы отказали ноги

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя нормально. Она была госпитализирована в плановом порядке, рассказал ее супруг Бари Алибасов.

В пятницу СМИ сообщили, что актриса была экстренно госпитализирована после возвращения из Испании. Источники говорили о том, у нее отказали ноги.

"Она в больнице на плановом обследовании. Лида проходит его четыре раза в год в одной и той же больнице, все мы болеем после 60, но она проходит обследования", - развеял все слухи в разговоре с РИА Новости муж Шукшиной.

Алибасов подчеркнул, что 80-летняя Шукшина не парализована и у нее не отказывали ноги, как писали таблоиды. По его словам, информация о плохом самочувствии его жены полностью не соответствует действительности.