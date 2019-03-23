Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти дочери

Виктор Началов признался, что ему очень тяжело после смерти Юли

Виктор Началов - отец певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта - в очередной раз заявил, что не винит в смерти дочери врачей.

По его утверждению, Юлия занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Виктор считает, что его дочь сама виновата в своей смерти. Об этом он заявил в передаче у Андрея Малахова.

"Занялась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение. Думали, молодой организм - и все будет хорошо, но она не справилась. Юля сама запустила процесс. У нее было улучшение, но сердце не выдержало", - цитирует Газета.Ru отца Началовой.

Ранее Началов рассказал, что его дочь попала в больницу с опухшей и покрасневшей ногой, которую та пыталась долгое время вылечить самостоятельно. Он опроверг, что Юлии сделали ампутацию. По его словам, после того, как рану на ноге почистили, Началова чувствовала себя хорошо.

Вскоре состояние певицы резко ухудшилось – у нее начался абсцесс. Артистку срочно перевезли в другую больницу, ввели в искусственную кому. Началовой снова стало лучше, но ненадолго. "Сердце не выдержало. Поздно обратилась. Нельзя заниматься самолечением", - отметил продюсер.