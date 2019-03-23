В Норвегии 1300 человек застряли в море на заглохшем круизном лайнере (видео)

Viking Sky встал на якорь из-за проблем с двигателем

Спасатели проводят эвакуацию с круизного лайнера Viking Sky, у которого в пятницу отказал двигатель у берегов Норвегии в условиях плохой погоды. На борту судна находятся 1300 человек.

В субботу у Viking Sky возникла проблема с двигателем, и он подал сигнал бедствия. Сначала судно дрейфовало к берегу, но затем ему удалось бросить якорь приблизительно в двух километрах от него.

Для спасения людей власти прислали три вертолета. Судя по видео с места событий, в районе происшествия наблюдается сильный ветер. По данным местного телеканала NRK1, первая волна эвакуации уже прошла. О пострадавших не сообщается.