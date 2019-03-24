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Появилось видео изнутри тонущего у берегов Норвегии лайнера

10:25
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Пострадали восемь человек

Продолжается эвакуация с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

1300 человек, среди них - четверо россиян, оказались заблокированы в море. Все наши соотечественники - члены экипажа судна. В субботу вечером у лайнера возникли проблемы с двигателем, и он встал на якорь в пяти километрах от берега. За ночь удалось эвакуировать несколько сотен пассажиров. Операцию осложняют  погодные условия - в районе ЧП сильный шторм. 

По последним данным, на борту теплохода пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы. Сейчас катера не могут подойти к судну и в спасении людей задействованы вертолёты.

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Пассажиры лайнера Viking Sky
Тонущий лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Тонущий лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Круизный лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Круизный лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
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