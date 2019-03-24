Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют

Большинство больных ошибочно связывают их с естественным результатом старения

Названы симптомы рака мозга, которым изначально не придавали значения. Их озвучили люди, страдающие страшной болезнью.

В исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One говорится, что первыми симптомами стали проблемы с памятью и частая потеря равновесия. При этом многие считали, что эти недуги у них появились из-за естественного результата старения.

А еще больные отмечали, что при обращении в больницу врачи не могли понять их беспокойства по той причине, что они, например, стали "более неуклюжими", передает РИА Новости. Кроме того, исследователи заявили, что больные не принимают симптомы всерьез, если они несерьезные или непостоянные, но повторяющиеся.

В больницу они обращались только тогда, когда начинали думать, что у них инсульт или деменция. Также их беспокоило резкое падение зрения.

Ранее сообщалось, что перевод часов на "зимнее" и "летнее" время оказывает негативное влияние на здоровье. Оно может стать причиной серьезных болезней, в том числе, рака.

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