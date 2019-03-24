ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют

10:22
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Большинство больных ошибочно связывают их с естественным результатом старения

Названы симптомы рака мозга, которым изначально не придавали значения. Их озвучили люди, страдающие страшной болезнью.

Медики разработали новую методику лечения рака легких
Ученые нашли быстрый способ диагностики рака

В исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One говорится, что первыми симптомами стали проблемы с памятью и частая потеря равновесия. При этом многие считали, что эти недуги у них появились из-за естественного результата старения.

А еще больные отмечали, что при обращении в больницу врачи не могли понять их беспокойства по той причине, что они, например, стали "более неуклюжими", передает РИА Новости. Кроме того, исследователи заявили, что больные не принимают симптомы всерьез, если они несерьезные или непостоянные, но повторяющиеся.

В больницу они обращались только тогда, когда начинали думать, что у них инсульт или деменция. Также их беспокоило резкое падение зрения.

Ранее сообщалось, что перевод часов на "зимнее" и "летнее" время оказывает негативное влияние на здоровье. Оно может стать причиной серьезных болезней, в том числе, рака.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Врач изучает рентгеновские снимки
Врач изучает рентгеновские снимки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.