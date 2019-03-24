От Порошенко требуют на коленях покаяться перед народом за годы горя, нищеты и страданий

​Украинский лидер теряет сторонников

Украина в преддверии выборов может остаться без генпрокурора - о возможной отставке сообщил сам Юрий Луценко. Петру Порошенко, который и спровоцировал демарш чиновника, такой поворот может выйти боком. Теперь на его стороне лишь СБУ. И ещё один неприятный сюрприз - Юлия Тимошенко сообщила, что в отношении действующего президента сразу несколько европейских структур начали антикоррупционное расследование.

Президент Украины Петр Порошенко должен покаяться на коленях перед жителями страны "за пять лет горя, нищеты и страданий". Об этом заявили депутаты из "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Украинского лидера обвинили в том, что за время правления он не выполнил ни одного предвыборного обязательства. А уровень раскола и ксенофобии в стране достиг небывалых масштабов.

Также они отметили, что экономику страны посадили на "кредитную капельницу". При этом власть заложила международным кредиторам труд нескольких будущих поколений граждан. А еще разрушены образование и медицина. Из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, миллионы украинских семей теперь живут в нищете. Из-за этого они уезжают из страны, сообщает РИА Новости.

Между тем с 24 марта полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии на Украине. Своё намерение присутствовать на участках и пресекать фальсификации в пользу Порошенко в субботу озвучили радикалы. Учитывая, сколько человек они выводят на улицы и что часть этих людей с реальным боевым опытом, - президенту, стремящемуся остаться у кормушки любой ценой, есть чего опасаться.

Накануне на Майдан Независимости радикалы вывели несколько тысяч человек. От протестов против хищений в оборонке перешли к похоронам власти. Националисты обложили кладбищенскими цветами и венками кордон силовиков перед администрацией президента. Вся эта кампания напоминает полукриминальные разборки с привлечением покровителей из правоохранительных органов.

Кто теперь будет прикрывать самого Петра Порошенко - большой вопрос. Глава МВД Арсен Аваков делает заявления, что в курсе, кто засылает провокаторов и срывает встречи с избирателями Юлии Тимошенко. И намекает на самые верхи украинской власти. Кум президента Порошенко и по совместительству генпрокурор Юрий Луценко, как пишут украинские СМИ, засобирался в отставку. По некоторым данным, обиделся на Петра Алексеевича после истории с послом США Мари Йованович. Луценко открыто заявил, что дипломат передавала ему лично список неприкосновенных для уголовного преследования лиц. Но когда дело дошло до разбирательств на официальном уровне, Порошенко не поддержал своего генпрокурора. И тот, судя по всему, начал паковать чемоданы.

Юлия Тимошенко настоятельно советует президенту самому готовиться к переезду из правительственного квартала в тюрьму. По словам лидера "Батькивщины", Порошенко причастен к мошенничеству на территории Евросоюза.

"В ЕС и США начали антикоррупционное расследование против главы государства Петра Порошенко и его окружения. Расследование ведут две структуры: OLAF, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, и британский офис SFO. Две структуры, а также суд Кипра приняли к расследованию коррупционные дела не по факту, не какие-то отдельные эпизоды, а конкретно против Петра Порошенко", - сказала она.

На страже интересов Порошенко пока еще остаётся служба безопасности Украины, которая мгновенно возбуждает уголовные дела против неугодных нынешней власти людей.

Сейчас СБУ озаботилась визитом в Москву лидера партии "Оппозиционная платформа -За жизнь" Юрия Бойко и председателя ее Политсовета Виктора Медведчука. Приглашенный на украинский телеканал представитель ведомства, прежде чем комментировать ситуацию, робко спрашивает у ведущего, можно ли ему говорить по-русски.

"Мы дадим правовую оценку как визиту одного и второго гражданина Украины в страну-агрессора, так и их заявлениям. Но я хотел бы сразу подчеркнуть, что еще два года назад глава СБУ Василий Грицак выступил с инициативой законодательно запретить поездки наших политиков и госслужащших в Российскую Федерацию и ввести за это ответственность", - сказал глава аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Вопрос с запретом на поездки в Россию украинским политикам так и остался открытым. Тему ведения бизнеса на территории страны-агрессора президентом страны представители СБУ не поднимали ни разу.