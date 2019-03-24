Арахисовое или шоколадное: какое мороженое делают в Сирии

Алеппо вновь оправдывает статус главного промышленного центра САР

Сирийский Алеппо возвращает себе статус главного промышленного центра страны. Власти республики поддерживают развитие малого бизнеса. Особые льготы получают предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию. Одно из таких - производство холодильного оборудования. Его уже закупил цех по изготовлению знаменитого мороженого ручной работы.

Арахисовое и миндальное, ванильное и шоколадное. Мороженое в этом кафе - на любой вкус. Пройти мимо просто не возможно. Да и цена - 200 лир. Что называется, копейки, сообщает "ТВ Центр".

"Я работаю уже 25 лет, это кафе и производство мы открыли шесть лет назад, когда началась война. В восточной части города у нас ещё несколько таких точек. Всего выпускаем 18 видов мороженного, несколько наименований сладостей, производим молочные и фруктовые коктейли", - отметил директор Марван Мухамад.

Производство мороженого - за стеной. 50 рабочих в две смены трудятся круглые сутки. Работа полностью ручная.

"Мы привозим сюда коровье молоко, греем его до 100 градусов, после этого смешиваем с какао, сахаром и маслом. После замораживаем смесь в холодильнике", - отметил работник предприятия Самир Ханифи.

Таких кафетериев в Алеппо - 20. Но в планах у директора - расширить торговую сеть. Сейчас закупают новое оборудование сирийского производства.

Например, производителям мороженого могут понадобиться такие промышленные холодильники. Новые экземпляры проходят испытания на специальном стенде. Завод начал работать всего за несколько месяцев до того, как началась война. Оборудование было разграблено.

"Из-за войны потеряли всех заказчиков и поставщиков комплектующих. Все связи пришлось налаживать заново. Скоро наступит лето. Надеемся, что наша продукция будет востребована", - рассказал владелец предприятия Джамат Аз Роузи.

Сейчас предприятию нужны специалисты. Многие инженеры уехали из страны, когда началась война и еще только начинают возвращаться. Ахмад Изауи рассказывает, что вернулся в Алеппо всего год назад. С производством холодильников столкнулся впервые.

"Я начинал простым разнорабочим, потом прошёл курсы переподготовки. Сейчас занимаюсь наладкой оборудования. Выросла зарплата и теперь могу прокормить семью", - подчеркнул работник завода Ахмад Иззауи.

Подобные небольшие производства в Алеппо открываются едва ли не каждый день. Город вновь оправдывает статус главного промышленного центра Арабской Республики.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, ТВ Центр, Сирия.