"В стране бардак": Лондон утонул в массовых протестах против Brexit

Выход Британии из ЕС могут отменить

В Лондоне в субботу прошла одна из самых массовых акций в истории Великобритании. На улицы столицы Королевства с требованием нового референдума по Brexit вышли около миллиона человек. В этот раз в шествии приняли участие даже те, кто три года назад высказался за развод с Евросоюзом.

От Гайд-парка через резиденцию премьера на Даунинг-стрит к Вестминстерскому дворцу. Сотни тысяч противников Brexit буквально наводнили улицы Лондона гневными плакатами и призывают провести новое голосование. 14 марта Палата общин отклонила второй референдум. Эту идею не поддержала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Как масло в огонь - и решение на этой неделе Саммита Евросоюза - отсрочить Brexit. Петиция с требованием оставить Великобританию в ЕС на сайте британского парламента всего лишь за три дня набрала более четырех миллионов и 300 тысяч подписей. В субботу вместе с обычными людьми на улицы Лондона вышли и политики, которые один за другим признают сложившуюся ситуацию в стране настоящим хаосом, сообщает "ТВ Центр".

"Независимо от того, проголосовали ли вы за то, чтобы остаться в Европейском Союзе или покинуть его, какую бы политическую партию вы ни поддерживали, я думаю, мы все можем согласиться - путь, по которому мы идем не отвечает национальным интересам. Это сделает нас беднее, а не богаче, слабее, а не сильнее", - отметил мэр Лондона Садик Хан.

Уже привычное британцам чучело Терезы Мей - вновь на улицах Лондона. Своим длинным носом она прокалывает со спины беззащитного человека. Такими обманутыми чувствуют себя жители Великобритании после референдума 2016-го года о выходе из Евросоюза, когда за Brexit проголосовало минимальное большинство - 51,9% британцев.

"Я считаю, мы не смогли сделать взвешенный выбор. Обе стороны нам не дали достаточно информации, нам не рассказали, к чему приведет Brexit. И я думаю сейчас мы уже понимаем, чем может обернуться Brexit. Мы должны принять взвешенное решение, правильно проголосовать. Не основываясь на странных идеологиях", - сказала участница акции протеста Хэтти Уилмот.

"В стране бардак, вызванный нашим правительством, его некомпетентностью. Голосование в 2016-м не должно было состояться. Было нелепо предложить подобное британскому народу. Мы сожалеем об этом и поэтому мы сегодня здесь. У всей страны ощущение, что это неправильно, и мы должны остановиться", - сказал участник акции протеста Ховард Бургесс.

Фактически сейчас Великобритания стоит на распутье четырех дорог. Brexit со сделкой. Без сделки. Отсроченный перенос сроков Brexit или его отмена.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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