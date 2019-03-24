Легендарные "Русские витязи" прибыли в Малайзию

​Там они примут участие в международном авиасалоне ЛИМА-2019

Гордость отечественной авиации – "Русские витязи" - прибыли в Малайзию. Группы высшего пилотажа продемонстрируют свое мастерство на международном авиасалоне ЛИМА-2019, сообщает "ТВ Центр".

На истребителях СУ-30СМ летчики преодолели долгий и чрезвычайно сложный путь и совершили четыре промежуточные посадки. Теперь у экипажа есть два дня на отработку программы - 26 марта наши пилоты примут участие в открытии международной выставки. Зрители увидят самые эффектные фигуры и перестроения легендарной команды в групповом и одиночном исполнении.