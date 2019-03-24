Жена раскрыла подлый обман Зеленского

Елена была в ярости, когда узнала о планах мужа

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена подвергла критике его планы по участию в выборах. По ее словам, комик не посвятил ее в свои намерения вступить в борьбу за кресло главы государства.

При этом, когда Елена Зеленская узнала всю правду об этом, она пришла в ярость. Женщина "откровенно агрессивно" выступила против планов супруга. По ее словам, идею Зеленскому внушали комментаторы в соцсетях на протяжении трех лет.

Как передает "Страна.ua", жена Зеленского уже смирилась с тем фактом, что ей придется поменять жизнь семьи на время президентской кампании.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. По данным свежих рейтингов, лидером избирательной гонки является именно Владимир Зеленский. На втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко, далее идет глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее супруга кандидата в президенты Украины подставила своего мужа. Она привела не совсем удачное сравнение. По ее словам, Зеленский "не Голобородько, однозначно". Речь шла о персонаже из фильма "Слуга народа", которого, как раз, играет Зеленский. По сюжету, Это история о порядочном человеке, который смог выиграть выборы президента. В кресле главы государства он принялся бороться с коррупцией и несправедливостью на Украине.