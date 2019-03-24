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На застрявшем у берегов Норвегии лайнере с россиянами произошло чудо

11:42
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

​Корабль запустил двигатели

Масштабная спецоперация идёт у берегов Норвегии. Там терпит бедствие туристический лайнер. Он отправился в круиз с полутора тысячами пассажиров на борту. И потерял ход из-за отказа двигателя. Ситуацию осложняет мощный шторм. По морю добраться до судна невозможно. Эвакуацию осуществляют по воздуху вертолётами.

Так выглядит закрытая палуба круизного лайнера Viking Sky в эти часы. Горшки с цветами, тяжелую мебель буквально швыряет по всему ярусу. С потолка летит пластиковая обивка, едва не задевая людей. Кадры выложили в сеть сами пассажиры. На борту - граждане Великобритании и США, передает "ТВ Центр".

К утру с терпящего бедствие у берегов Норвегии судна удалось спасти около 400 туристов. Спустить на воду шлюпки невозможно: в районе ЧП восьмиметровые волны и шквалистый ветер. Поэтому людей эвакуируют вертолётами: каждая машина может взять на борт не более 15 пассажиров. На побережье с вечера дежурят спасатели и медики. Нескольких человек, получивших серьезные травмы, уже отправили в ближайшие больницы.

Сигнал бедствия с круизного лайнера поступил накануне. После отказа двигателей судно начало сносить на камни. Капитан принял решение поставить сухогруз на якорь в нескольких километрах от берега. Позже один из двигателей удалось запустить. Но этого недостаточно, чтобы вывести корабль в спокойные воды.

"Понятно, что ситуация серьезная. Сейчас команда пытается запустить еще один двигатель. Но я не уверен, что это поможет им самостоятельно вывести судно. Рядом с лайнером сейчас дежурят несколько буксиров. Однако из-за сильного шторма они не могут подойти ближе", - рассказал официальный представитель координационно-спасательного центра Эйнар Кнудсен.

Тем временем на борту остаются более тысячи человек. Среди пассажиров много пожилых людей. Трое членов экипажа - это уже подтвердили в российском посольстве - являются гражданами нашей страны. На сигнал бедствия Viking Sky откликнулось и грузовое судно. Однако по пути к терпящему бедствие лайнеру у сухогруза тоже отказал двигатель. Команду из девяти человек пришлось эвакуировать, сейчас они в безопасности.

В районе ЧП дежурят несколько судов и пять вертолётов. Первыми на берег доставляют женщин и детей. Главное, чтобы шторм не сорвал круизный лайнер с якорей, а такая опасность тоже существует, говорят спасатели. Сколько продлится эвакуация, моряки не берутся предсказывать - сейчас все зависит от погоды.

Между тем стало известно, что экипаж круизного лайнера перезапустил три из четырёх двигателей.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр". 

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Лайнер Viking Sky
Лайнер Viking Sky
Пассажиры лайнера Viking Sky
Пассажиры лайнера Viking Sky
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Спасательный вертолет Норвегии
Спасательный вертолет Норвегии
Тонущий лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Тонущий лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Круизный лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Круизный лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
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