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"Пятно позора": Россия обрушилась на НАТО

12:05
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

​20 лет назад начались бомбардировки Югославии

В воскресенье в мире вспоминают трагические события марта 1999-го, когда силами американцев и их союзников по НАТО была подорвана вся система международного права. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ровно 20 лет назад Североатлантический альянс без санкции ООН и вообще каких-то оснований начал бомбардировки Югославии. Эта воздушная агрессия длилась почти три месяца. И унесла тысячи жизней. В том числе - детей. И люди до сих пор продолжают гибнуть: НАТОвцы сбрасывали на мирное население радиоактивные снаряды с обеднённым ураном. Что впоследствии спровоцировало аномальный рост онкологических заболеваний. Формальным предлогом для своей операции в альянсе тогда назвали якобы спасение косовских албанцев. Которые под прикрытием НАТО проводили массовые этнические чистки.

Всё это в нашем МИД назвали чудовищными преступлениями. И указали на необходимость предать виновных правосудию.

"Тяжёлое бремя ответственности за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве альянса и входящих в него государств, принявших участие в агрессии против Югославии. Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия", - подчеркнули в российском дипведомстве.

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