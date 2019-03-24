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Судьба Мэй предрешена

12:11
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

​Правительство поднимет вопрос об отставке британского премьера

Британское правительство намерено отправить Терезу Мэй в отставку. Как сообщает издание Sunday Times, сместить действующего премьера и назначить временного хотят по меньшей мере 11 членов кабинета министров, сообщает "ТВ Центр"

Вопрос поднимут уже на заседании 25 марта. И если Мэй откажется покидать пост, заговорщики будут угрожать массовыми увольнениями. Похоже, Тереза Мэй окончательно утратила доверие собственного окружения. И что самое главное, народа.

Марш противников Brexit в этот раз собрал рекордное число участников. На улицы Лондона вышли около миллиона человек. Они требовали провести повторный референдум. Причём, к шествию присоединились даже те, кто - почти три года назад - так называемый развод с Евросоюзом поддержал.

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Митинг противников Brexit в Лондоне
Митинг противников Brexit в Лондоне
Митинг противников Brexit в Лондоне
Марш противников Brexit в Лондоне
Марш противников Brexit в Лондоне
Митинг противников Brexit
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