Судьба Мэй предрешена

​Правительство поднимет вопрос об отставке британского премьера

Британское правительство намерено отправить Терезу Мэй в отставку. Как сообщает издание Sunday Times, сместить действующего премьера и назначить временного хотят по меньшей мере 11 членов кабинета министров, сообщает "ТВ Центр".

Вопрос поднимут уже на заседании 25 марта. И если Мэй откажется покидать пост, заговорщики будут угрожать массовыми увольнениями. Похоже, Тереза Мэй окончательно утратила доверие собственного окружения. И что самое главное, народа.

Марш противников Brexit в этот раз собрал рекордное число участников. На улицы Лондона вышли около миллиона человек. Они требовали провести повторный референдум. Причём, к шествию присоединились даже те, кто - почти три года назад - так называемый развод с Евросоюзом поддержал.