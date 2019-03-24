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Над землей 10 метров: туристы попали с страшную ситуацию в Кузбассе (видео)

13:04
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

​Они провели на подъемнике почти три часа

На популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе провели спасательную операцию. 38 туристов застряли на канатной дороге в 10-ти метрах над землей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ожидании помощи люди провели на подъемнике почти три часа. Несколько раз ремонтники пытались подключить аварийный двигатель и вновь запустить фуникулер, однако сделать этого не удалось предположительно, из-за поломки в самом механизме канатной дороги. Тогда при помощи специального снаряжения спасатели организовали спуск застрявших туристов. Пострадавших в результате инцидента нет.

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