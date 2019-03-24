Здоровье ухудшится: к Земле идет страшная магнитная буря

Ученые засекли три мощные вспышки на солнце

​Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре, которая надвигается на Землю. На Солнце произошли три сильные вспышки. Возбуждение магнитного поля будет длиться до конца месяца, сообщает "Первый канал".

Врачи отмечают, что у ряда жителей планеты из-за магнитной бури может ухудшиться самочувствие и здоровье, пишет "Газета.Ru". При этом астрономы советуют чаще смотреть на небо. Дело в том, что излучение вызывает Северное сияние. В такие периоды это явление можно наблюдать не только в приполярных областях.

Ранее ученые обнаружили резкий рост активности Солнца. Они связали это явление со сгоранием "топлива" старого, 24-го цикла. Специалисты зарегистрировали 21 и 22 марта семь вспышек класс С. При этом индекс вспышечной активности достиг желтого уровня. Максимальное значение достигло 3,5 по 10-балльной шкале.