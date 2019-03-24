12-летняя дочь написала умершей Началовой письмо

Отец певицы рассказал о состоянии внучки

Отец скончавшейся 16 марта Юлии Началовой сообщил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери. В нем она рассказала о том, что чувствует сейчас.

Как отметил Виктор Началов, его внучка "переживает, но держится". "Характер проявила, истерик никаких", - рассказал он на передаче у Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". При этом детали послания отец Началовой раскрывать не стал. По его словам, это очень личное.

Он добавил, что с Верой постоянно находится ее отец – экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, пишет KP.RU. Таким образом, недостатка внимания "вообще нет". При этом он подчеркнул, что "Верочка, конечно, уже становится взрослой". "Очень хорошо рисует, очень артистичная. Все будет нормально. Было бы здоровье", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, нужна ли помощь его семье, Виктор Началов подчеркнул, что все держатся, главное – "поставить на ноги внучку". Также он отметил, что врачи выписали ему и супруге таблетки для успокоения.

Кроме того, отец Началовой рассказал, что его дочь, пока была в сознании, отмечала, что чувствует себя прекрасно. Первую волну удалось пережить, пошло улучшение. А вот, вторую волну сердце не выдержало.

А еще Виктор Началов в очередной раз заявил, что не винит в смерти дочери врачей. По его словам, Юлия занималась самолечением и поздно обратилась к медикам. Виктор считает, что его дочь сама виновата в своей смерти.

Ранее композитор Виктор Началов рассказал, что его дочь попала в больницу с опухшей и покрасневшей ногой. Она пыталась долгое время вылечить ее самостоятельно. Он опроверг информацию, согласно которой, Юлии сделали ампутацию. По его словам, после того, как рану на ноге почистили, Началова чувствовала себя хорошо.

Однако вскоре состояние певицы резко ухудшилось. У нее начался абсцесс. Артистку срочно перевезли в другую больницу, ввели в искусственную кому. Началовой снова стало лучше, но ненадолго.

Юлии Началовой было 38 лет. В последний путь певицу проводили овациями и криками "Браво!"

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