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Рецидив зимы: москвичей предупредили о резком похолодании

12:20
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Ожидается выпадение трети мартовской нормы осадков

Зима возвращается в столицу. В конце марта придет холодный атмосферный фронт. Выпадет новая порция снега.

В центре погоды "Фобос" назвали это "рецидивом зимы". За это время в Москве выпадет примерно треть мартовской нормы осадков. Утром 28 марта похолодает до минус шести.

При этом синоптики напомнили, что такие снегопады в столичном регионе в третьей декаде марта не редкость. Так, в 2017 году 27 марта в столице выпало четыре миллиметра осадков. В этот же день, но в 2016-м в столице выпало 14 миллиметров небесной влаги.

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