Федор Конюхов на весельной лодке попал в ураган с 8-метровыми волнами

Путешественнику предрекли новые атаки природы

Знаменитый путешественник Федор Конюхов, который продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке "АКРОС", попал в 12-балльный шторм. Это произошло в восточной части Тихого океана в 1300 милях (2300 километрах) от мыса Горн на 51 градусе южной широты.

По словам организатора экспедиции Оскара Конюхова, который является сыном путешественника, волны достигали в высоту восьми метров и двигались со скоростью 90 километров в час. "По ощущениям это все равно что автомобиль, который на такой скорости врезается в вашу лодку", - добавил он.

Тем не менее, путешественник справился со стихией. Однако в понедельник ветер усилится вновь. И в океане опять может начаться шторм, передает ТАСС.

"Я думаю, такие штормы будут еще не раз, потому что Федор подходит к мысу Горн, а там всегда такая непогода", - подчеркнул Оскар Конюхов. Сейчас Конюхову-старшему до мыса Горн осталось 2,3 тысячи километров. За это время его может накрыть шторм с пяти-шестиметровыми волнами. Всего до 28 марта ожидается четыре шторма.

Новое путешествие Конюхова началось 6 декабря в порту Данидин в Новой Зеландии. Его маршрут состоит из трех этапов. Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности Конюхов должен пройти на веслах 27 тысяч километров.