Не для советских дам: завершается Московская неделя моды

Манекенщицы Московского дома моделей первыми открыли весенне-летний сезон

В воскресенье в Гостином дворе завершается Московская неделя моды. Причем, юбилейная, 25-ая по счёту. Дизайнеры, фэшн-блогеры и просто любители хорошо одеваться собрались "на других посмотреть и себя показать". Подобные мероприятия чаще всего очень далеки "от народа". Ну, не выйдешь в Москве на улицу в наряде от кутюр. Да и вообще - мало где выйдешь. То, что люди носят в обычной жизни, отличается от подиумных образов как небо и земля. Но, если в небе солнце, на земле - тени. Так и с одеждой. Тренды высокой моды всё равно проникают в повседневный гардероб.

Эпатаж и провокация - пожалуй, главные козыри Татьяны Парфеновой. Разрушая стереотипы и традиции, дизайнер из Санкт-Петербурга на подиуме так и не появилась, передает "ТВ Центр".

Высокая мода - мир особый. Непосвященным не понять, а знатоки уверяют: гротеск на подиуме – это нормально. Это показатель мастерства. Но рядовому пользователю всё-таки ближе прет-а-порте. От последней коллекции недавно ушедшего Карла Лагерфельда захватывает дух. Ну, что тут скажешь - одно слово - Chanel! Только что прошедшие недели моды в Париже, Лондоне, Милане задают тон для всех остальных.

"Оттуда мы берем тренды. А вы где еще берете вдохновение? – Из космоса", - рассказала дизайнер мужской одежды Елена Брежнева.

Юбилейная – 25-я Московская неделя моды собрала в Гостином дворе и мэтров, и начинающих дизайнеров. Тема сезона - Реновация. Модельеры все рискованнее миксуют классику и уличные тренды. Новая коллекция от Валентина Юдашкина – еще одно посвящение двум культурам – Европы и Азии.

"Эта коллекция с духом этнографических поисков. Мы представляем в этом году мелкие орнаменты, которые мы делали с потрясающими фабриками из Туркмении. Мы представляем итальянские кашемиры – это бежевые оттенки. Мы представляем новые технические ткани, очень спортивные", - сказал художник-модельер Валентин Юдашкин.

Гостиный двор, по сути, всю Неделю - один огромный подиум. Большинство гостей приходит не столько на других посмотреть, сколько себя показать.

Анастасия Кучугова – постоянный участник Недели моды. После показа все коллекции распродает. Дизайнер со стажем открыла свой шоу-рум и ателье. Штат небольшой. Многие клиенты одеваются исключительно у нее.

Клиенты говорят, что с Анастасией всегда получается креативно и быстро, "очень индивидуально и уникально". Такого нет ни в одном магазине, даже в лучших бутиках.

Таких шоу-румов в Москве сейчас великое множество. Рекламируют себя в социальных сетях. Пользуются популярностью. Впрочем, дизайнерская одежда не всем по карману. В советские времена легкая промышленность миллионными тиражами выпускала пальто и платья, фасоны которых не менялись десятилетиями. Хотя модные показы в столице проходили регулярно.

Манекенщицы Московского дома моделей как всегда первыми открыли весенне-летний сезон. Большинство моделей выполнено из дешевых тканей. Ситца поплина. Штапельного полотна. Выходной костюм из поплина. Эти модели, по мнению художников, должны понравиться женщинам. Сегодня место советского легпрома прочно занял масс-маркет. Компании, заточенные на широкие слои покупателей, каждый новый сезон обновляют свои коллекции.

"Масс-маркет, который подглядывает за тем, что происходит на подиуме, иногда отшивают быстрее эту коллекцию такого кроя, чем тот же самый бренд", - сказал стилист Владислав Лисовец.

"Да, мы берем идеи с подиума. И уже адаптируем под массового потребителя. На подиуме данная птичка будет вышита, много ручного труда. Другая цена. А здесь у нас – просто принт", - отметил арт-директор торговой марки Александр Заиченко.

И цены вполне демократичные. В большинстве своем это зарубежные марки. Российских компаний на рынке немного, и, порой, они маскируются под иностранные. Так или иначе, у каждого есть шанс почувствовать себя в тренде.

Правда, стилисты предостерегают – форма должна соответствовать содержанию.

"Если вы остались вот той вот советской дамой с претенциозным выражением лица и попытались стать модной – у вас не получиться. Потому что вот это вот советское недоброжелательное лицо – оно испохабит любую, даже очень модную одежду", - сказал Лисовец.

Марина Глебова, Станислав Чубин, Наталья Епифанова, Александр Савин и Дина Самохина, "ТВ Центр".