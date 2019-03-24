В самолет "Победы" с пассажирами попала молния

Пострадавший борт отправили в Москву

Неприятные минуты пережили пассажиры самолета авиакомпании "Победа". В воздушное судно попала молния.

Это произошло, когда самолет, следовавший рейсом из Казани, садился в Сочи. Молния ударила, когда борт находился в 35 километрах от сочинского аэропорта.

Сама посадка прошла благополучно. В аэропорту самолет осмотрели техники. Из Сочи воздушное судно отправилось в аэропорт базирования Внуково без пассажиров, передает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи. Пассажиры, которые должны были лететь в Москву на этом самолете, были доставлены в пункт назначения другими рейсами.