В самолет "Победы" с пассажирами попала молния

Пострадавший борт отправили в Москву
Неприятные минуты пережили пассажиры самолета авиакомпании "Победа". В воздушное судно попала молния.
Это произошло, когда самолет, следовавший рейсом из Казани, садился в Сочи. Молния ударила, когда борт находился в 35 километрах от сочинского аэропорта.
Сама посадка прошла благополучно. В аэропорту самолет осмотрели техники. Из Сочи воздушное судно отправилось в аэропорт базирования Внуково без пассажиров, передает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи. Пассажиры, которые должны были лететь в Москву на этом самолете, были доставлены в пункт назначения другими рейсами.