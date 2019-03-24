ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В самолет "Победы" с пассажирами попала молния

14:47
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Пострадавший борт отправили в Москву

Неприятные минуты пережили пассажиры самолета авиакомпании "Победа". В воздушное судно попала молния.

Это произошло, когда самолет, следовавший рейсом из Казани, садился в Сочи. Молния ударила, когда борт находился в 35 километрах от сочинского аэропорта.

Сама посадка прошла благополучно. В аэропорту самолет осмотрели техники. Из Сочи воздушное судно отправилось в аэропорт базирования Внуково без пассажиров, передает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи. Пассажиры, которые должны были лететь в Москву на этом самолете, были доставлены в пункт назначения другими рейсами.

Главное сегодня
Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании "Победа"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.