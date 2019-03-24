"Спасибо, господин Помпео": Захарова раскрыла планы США и ЕС по Крыму

В Москве скорректируют стратегию информационной работы

США и страны Евросоюза намерены не дать миру узнать о реальной ситуации в Крыму. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала недавнее заявление госсекретаря США Майка Помпео. Он отметил, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами отличается от ситуации с Крымом. В частности, намерения Вашингтона в полной мере соответствуют "реальному положению дел на местах".

"Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря", — отметила Захарова в Facebook.

По ее словам, в Москве "все поняли" и теперь скорректируют стратегию информационной работы. "Спасибо, господин Помпео", - добавила спикер МИД.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке не должна провоцироваться непродуманными действиями некоторых стран. Обстановка в регионе обострилась после высказываний Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими.