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Путин знал об отставке Назарбаева заранее

15:56
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Грядут переговоры России с новым руководством Казахстана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин узнал о решении его казахстанского коллеги уйти в отставку "за пару часов" до его объявления.
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"Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости", - отметил Песков в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, в ближайшее время может начаться организация переговоров между руководством России и новым руководством Казахстана, передает РИА Новости. Песков добавил, что Казахстан является очень важным партнёром Москвы.

Ранее Владимир Путин поздравил Касыма-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Он отправил своему коллеге поздравительную телеграмму. В России Токаева знают как опытного политика. Российский лидер выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться во всех областях.

Нурсултан Назарбаев заявил о решении сложить полномочия 19 марта 2019 года. Его преемником стал занимавший должность спикера сената страны Касым-Жомарт Токаев. 20 марта в Астане, которая теперь называется Нур-Султан, завершилась церемония его вступления в должность главы Республики Казахстан. Токаев будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов, которые должны состояться в 2020 году. В своей речи он объявил о намерении продолжить курс Назарбаева.

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