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Соединены все пролеты железнодорожной части Крымского моста

16:14
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

К декабрю 2019 года будет запущено движение поездов

Над Керченским проливом соединили пролеты железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили в инфоцентре проекта.

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Там отметили, что собраны 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более шести километров пролетов расположено над акваторией. Остальные - над сухопутными участками - коса и остров Тузла - в Керченском проливе. Для сборки понадобилось более четырех миллионов высокопрочных болтов. Протяженность сварных швов достигла почти 118 километров.

Всего у моста установлено 306 железнодорожных пролетных строений. На каждом - по два блока. Из них сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону полуострова и в обратном направлении, сообщает ТАСС. Пролеты весом более 500 тонн были изготовлены на российских заводах. Они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде. На месте их собирали воедино.

Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220. Это конструкция длиной почти 64 метра, отметили в инфоцентре. Она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов.

"Секции пролета поочередно поднимались кранами. Далее они будут соединяться между собой на высоте с помощью болтов и сварки. Для того, чтобы зафиксировать секции на высоте, между двумя основными опорами были построены две вспомогательные, временные", - отметил заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.

В настоящий момент пролеты опускаются в проектное положение на опорные части. Также рабочие выполняют сборку деформационных швов. На готовых участках формируется верхнее строение пути.

К декабрю 2019 года, когда будет запущено железнодорожное движение, на мосту будут смонтированы все системы. Они обеспечат комфортное и безопасное движение поездов, в том числе системы освещения, связи и устройства сигнализации, централизации и блокировки.

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