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Футболист Тарасов обрушился на "Локомотив" за растущие долги перед бывшей женой

18:24
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Со спортсмена требуют уже 15,5 миллиона рублей

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов должен выплатить своей экс-супруге Оксане Пономаренко 7,5 миллиона рублей алиментов. Он пытался обжаловать это решение в суде, но там отклонили апелляцию спортсмена.

Как рассказал адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива" Сергей Жорин, пристав вынес постановление "некоторое время назад". Был посчитан размер задолженности, которая составила 7,5 миллиона рублей. Кроме того, Семейный кодекс предусматривает дополнительное взыскание неустойки - штрафные санкции за задержку выплаты алиментов. Она рассчитывается вплоть до дня, когда задолженность будет погашена.

Как передает "Чемпионат.com", неустойка составляет уже примерно восемь миллионов рублей. И она может еще вырасти.

Между тем сам Тарасов в суде обвинил в происходящем бухгалтеров "Локомотива". По его словам, переводом денег занимаются именно они. 

Дмитрий Тарасов и Оксана Пономаренко развелись в 2011 году. Их общая дочь осталась жить с матерью. С тех пор футболист каждый месяц выплачивал экс-супруге 200 тысяч рублей. За это время его доходы возросли. Однако сумма так и не была пересчитана. По неофициальным данным, доход Тарасова равен 180 миллионам рублей в месяц.

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