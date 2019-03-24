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Разыскиваемый на Украине россиянин погиб при взрыве дома в Киеве

16:29
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Он снимал квартиру в украинской столице

В Киеве полиция расследует инцидент со взрывом, который произошел в квартире многоэтажного дома. В результате погиб один человек.

По словам главы Голосеевского управления полиции Олега Волошина, им оказался 28-летний гражданин России. Он находился в розыске за совершение убийства на Украине. Мужчина снимал квартиру на проспекте Науки.

С места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства. Также там обнаружили несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает РИА Новости, у посольства России на Украине нет информации о погибшем россиянине.

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