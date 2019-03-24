Вскрылись неожиданные подробности о разводе Башарова

Экс-супруги продолжают жить под одной крышей

Актер Марат Башаров развелся с Елизаветой Шевырковой. Однако экс-супруги все еще живут вместе. Артист сообщил о примирении.

"Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребенком", – отметил Башаров.

Представитель Елизаветы в суде Нелли Макарова, в свою очередь, рассказала, что суд развел супругов. Тем не менее, они сохранили "добрые отношения в интересах ребенка", пишет "Дни.ру".

Между Башаровым и Шевырковой достигнута устная договоренность по алиментам. Они ждут письменного соглашения. В случае, если оно не будет подписано, то вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее в Москве мировой судебный участок №330 района Бабушкинский принял решение о расторжении брака Марата Башарова и его жены Елизаветы Башаровой (Шевырковой). Сами супруги не приехали на заседание. Их интересы представляли адвокаты.

Башаров и Шевыркова поженились в сентябре 2017 года. Елизавета стала второй официальной супругой актера и телеведущего после актрисы Екатерины Архаровой. В декабре 2018-го стало известно, что Башаров сломал жене нос. При этом брат Елизаветы отмечал, что это не первый конфликт в паре. Якобы до этого Башаров напал на жену и сломал ей палец.

Позднее стало известно, что Елизавета решила развестись с мужем. Она подала заявление в Бабушкинский мировой суд в Москве. Однако Башаров отказывался официально признавать факт грядущего развода. В частности, он публиковал в Instagram видео, на котором он с сыном Марселем покупает мороженое в Таиланде. Там в тот момент отдыхала и Елизавета.