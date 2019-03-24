ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол США научила украинцев демократии в преддверии выборов

17:41
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Йованович призвала граждан прийти голосовать 31 марта

Посол США в Киеве Мари Йованович призвала граждан Украины принять участие в президентских выборах. По ее словам, Вашингтон ожидает, что они будут свободными, справедливыми и безопасными, сообщает ТВЦ.RU.

"И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", - отметила Йованович в видеообращении, опубликованном на странице посольства США на Украине в Facebook.

По ее словам, демократия работает только при условии активного участия граждан. Йованович добавила, что выборы - то, "как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий".

Выборы на Украине пройдут 31 марта. Согласно данным рейтингов, лидером избирательной гонки является комик Владимир Зеленский, на втором месте - Петр Порошенко, далее идет глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Посол США на Украине Мари Йованович
Посол США на Украине Мари Йованович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.