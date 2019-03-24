Посол США научила украинцев демократии в преддверии выборов

Йованович призвала граждан прийти голосовать 31 марта

Посол США в Киеве Мари Йованович призвала граждан Украины принять участие в президентских выборах. По ее словам, Вашингтон ожидает, что они будут свободными, справедливыми и безопасными, сообщает ТВЦ.RU.

"И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", - отметила Йованович в видеообращении, опубликованном на странице посольства США на Украине в Facebook.

По ее словам, демократия работает только при условии активного участия граждан. Йованович добавила, что выборы - то, "как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий".

Выборы на Украине пройдут 31 марта. Согласно данным рейтингов, лидером избирательной гонки является комик Владимир Зеленский, на втором месте - Петр Порошенко, далее идет глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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