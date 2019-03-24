Нервный срыв: Анджелину Джоли выгнали из Голливуда

Что происходит со звездой мирового кино

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли начинает новую жизнь. Она покидает Лос-Анджелес, в котором прожила всю жизнь. Теперь звезда будет жить в Нью-Йорке. Там она должна начать театральную карьеру.

Как рассказали друзья актрисы, причиной такого решения мог стать тяжелый период в жизни после развода с актером Брэдом Питтом. The Sherbrook Times сообщает, что уйти из кино она могла и из-за обид на тех, кто поддержал ее бывшего мужа после развода.

Между тем источник рассказал изданию The Sun LA, что истинной причиной ухода Джоли из кино стали страхи производителей фильмов. В частности, недавно у Джоли произошел нервный срыв во время съемок фильма, название которого не приводится. Производство пришлось отложить на неделю, что привело к убыткам в размере миллиона долларов для съемочной группы.

В связи с этим актрису все реже приглашают сниматься из-за ее тяжелого характера. Поэтому Джоли якобы решила попробовать свои силы в театре.