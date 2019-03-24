В Кремле заявили об акте агрессии НАТО

Дмитрий Песков прокомментировал заявление альянса

Заявление НАТО, которое оправдывает бомбежку Югославии в 1999 году, является актом агрессии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно", - ответил пресс-секретарь президента России на вопрос радиостанции "Говорит Москва", о том, можно ли считать объявление позиции альянса актом агрессии.

До этого в штаб-квартире НАТО заявили, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным". При этом бомбардировки достигли своей цели, по мнению представителей альянса. С их помощью якобы удалось "остановить гуманитарную катастрофу".

Чиновник НАТО подчеркнул, что решение было принято "после более чем года боевых действий в Косово", а также провала международных дипломатических усилий по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости. Более чем год ООН и контактная группа, членом которой была и Россия, прилагали усилия по достижению мирного решения. Но в этом не преуспели, отметил чиновник.

Ранее в российском МИД назвали чудовищными преступлениями бомбардировки Югославии. Ведомство указало на необходимость предать виновных правосудию. "Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО", - подчеркнули там.

Ровно 20 лет назад Североатлантический альянс без санкции ООН начал бомбардировки Югославии. Воздушная агрессия длилась почти три месяца. Она унесла тысячи жизней. Формальным предлогом для своей операции в альянсе тогда назвали якобы спасение косовских албанцев, которые под прикрытием НАТО проводили массовые этнические чистки.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен