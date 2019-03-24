Собянин: "Ночь театров" посетили 13,5 тыс человек

На Московском культурном форуме побывали более 22 тысяч человек

В столице на мероприятия в рамках акции "Ночь театров" пришли 13,5 тысячи человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter, а также социальной сети "ВКонтакте".

"Ночь театров" посетили 13,5 тысячи человек. Вместе с "Манежем" в акции приняли участие 78 площадок. Театральная ночь прошла в рамках Московского культурного форума, который еще идет сегодня и завтра. Приходите, там интересно. За два дня на форуме побывали более 22 тысяч человек", - отметил глава города.

Акция приурочена к Международному дню театра. Его отмечают 27 марта. Среди участников акции - театр "Практика", театр Стаса Намина, театр Et Cetera, "Электротеатр Станиславский", театр "Ленком", театр кошек Куклачева и другие, передает mos.ru.

IV Московский культурный форум работает с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". В эти дни проходит примерно 100 театральных событий, почти 50 дискуссий на темы культуры, более 30 мастер-классов, около 80 мероприятий для детской и семейной аудитории. Между тем, вход на форум свободный. Регистрация требуется только на отдельные мероприятия.