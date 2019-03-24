ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: "Ночь театров" посетили 13,5 тыс человек

16:48
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

На Московском культурном форуме побывали более 22 тысяч человек

В столице на мероприятия в рамках акции "Ночь театров" пришли 13,5 тысячи человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter, а также социальной сети "ВКонтакте".

"Ночь театров" посетили 13,5 тысячи человек. Вместе с "Манежем" в акции приняли участие 78 площадок. Театральная ночь прошла в рамках Московского культурного форума, который еще идет сегодня и завтра. Приходите, там интересно. За два дня на форуме побывали более 22 тысяч человек", - отметил глава города.

Акция приурочена к Международному дню театра. Его отмечают 27 марта. Среди участников акции - театр "Практика", театр Стаса Намина, театр Et Cetera, "Электротеатр Станиславский", театр "Ленком", театр кошек Куклачева и другие, передает mos.ru.

IV Московский культурный форум работает с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". В эти дни проходит примерно 100 театральных событий, почти 50 дискуссий на темы культуры, более 30 мастер-классов, около 80 мероприятий для детской и семейной аудитории. Между тем, вход на форум свободный. Регистрация требуется только на отдельные мероприятия.

Новости по теме
Акция "Ночь театров"
Акция "Ночь театров"
Зрители
Зрители
Акция "Ночь театров"
Акция "Ночь театров"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.