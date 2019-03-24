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Новые подробности о застрявшем у берегов Норвегии лайнере с россиянами

16:53
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

​На борту остаются порядка тысячи пассажиров

Норвежские спасатели эвакуировали на вертолетах около 500 пассажиров круизного лайнера Viking Sky, у которого во время шторма отказали двигатели. Об этом сообщает "ТВ Центр".

17 человек доставлены в больницы, трое получили серьезные травмы. Сейчас эвакуация приостановлена, на борту остаются порядка тысячи пассажиров, в основном это граждане США и Великобритании.

Как сообщило наше посольство в Норвегии, на пароме находятся четверо россиян. Это члены экипажа. Судно буксируют к берегу в направлении города Мольде. Ожидается, что Viking Sky может достичь суши уже ранним вечером, 24 марта.

В субботу паром, который следовал из Тромсё в Ставангер вдоль западного побережья Норвегии, попал в шторм и потерял ход. Все четыре двигателя отключились. Судно начало сносить на скалы. В какой-то момент круизный лайнер находился всего в 100 метрах от мели и в километре от берега. Экипажу удалось поставить его на якорь и перезапустить три двигателя.

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Лайнер Viking Sky
Лайнер Viking Sky
Пассажиры лайнера Viking Sky
Пассажиры лайнера Viking Sky
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
Лайнер Viking Sky у побережья Норвегии
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