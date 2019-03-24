ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

И Токаев не помог: сборная России разгромила Казахстан в Нур-Султане

18:53
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Дубль сделал Денис Черышев

Сборная России по футболу уверенно обыграла команду Казахстана на его поле, забив четыре мяча. Матч проходил в столице республики Нур-Султане в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТВЦ.RU.
Назарбаева на посту президента заменит Токаев. Кто он такой?

Россияне не могли рассчитывать на многих своих лидеров. Травмированы Роман Зобнин и Далер Кузяев. Кроме того, дисквалификацию получил Александр Головин.

Однако это не помешало гостям забить гол уже на 19 минуте. Прострел справа, и Денис Черышев в касание переправил мяч в ворота Дмитрия Непогодова. Хозяева после этого много атаковали, но оборона сборной России сдерживала натиск.

В самом конце первого тайма Черышев оформил дубль. Еще один прострел справа, на этот раз, в исполнении Артема Дзюбы, и полузащитник коленом переправил мяч в ворота.

На 52 минуте отличился уже сам Дзюба, а спустя 10 минут Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота. Счет стал 4:0 в пользу сборной России. В концовке встречи россияне имели еще несколько возможностей забить, но на этот раз мяч в сетке ворот Непогодова не оказался. 

На матче присутствовал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Однако это в итоге не помогло казахстанцам и не вдохновило на подвиг. Забить хотя бы один гол в ворота Гилерме они так и не смогли.

Таким образом, россияне набрали первые три очка в своей отборочной группе. Ранее они проиграли сборной Бельгии на ее поле со счетом 1:3. Казахстан же в первой игре разгромил сборную Шотландии со счетом 3:0. Также в этой группе играют сборные Кипра и Сан-Марино.

Главное сегодня
Денис Черышев и Артём Дзюба
Денис Черышев и Артём Дзюба
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.