И Токаев не помог: сборная России разгромила Казахстан в Нур-Султане

Дубль сделал Денис Черышев

Сборная России по футболу уверенно обыграла команду Казахстана на его поле, забив четыре мяча. Матч проходил в столице республики Нур-Султане в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТВЦ.RU.

Россияне не могли рассчитывать на многих своих лидеров. Травмированы Роман Зобнин и Далер Кузяев. Кроме того, дисквалификацию получил Александр Головин.

Однако это не помешало гостям забить гол уже на 19 минуте. Прострел справа, и Денис Черышев в касание переправил мяч в ворота Дмитрия Непогодова. Хозяева после этого много атаковали, но оборона сборной России сдерживала натиск.

В самом конце первого тайма Черышев оформил дубль. Еще один прострел справа, на этот раз, в исполнении Артема Дзюбы, и полузащитник коленом переправил мяч в ворота.

На 52 минуте отличился уже сам Дзюба, а спустя 10 минут Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота. Счет стал 4:0 в пользу сборной России. В концовке встречи россияне имели еще несколько возможностей забить, но на этот раз мяч в сетке ворот Непогодова не оказался.

На матче присутствовал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Однако это в итоге не помогло казахстанцам и не вдохновило на подвиг. Забить хотя бы один гол в ворота Гилерме они так и не смогли.

Таким образом, россияне набрали первые три очка в своей отборочной группе. Ранее они проиграли сборной Бельгии на ее поле со счетом 1:3. Казахстан же в первой игре разгромил сборную Шотландии со счетом 3:0. Также в этой группе играют сборные Кипра и Сан-Марино.