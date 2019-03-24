Как с Куинджи, но наоборот: в Историческом музее появилась фейковая картина

В ГИМ считают, что "в обществе не все нормально"

В Москве в Государственном историческом музее произошел странный инцидент. Посетители выставки "Николай II. Семья и престол" повесили собственную картину. После этого они беспрепятственно покинули здание на глазах у смотрительницы.

Появление фейкового экспоната заметили две 16-летние посетительницы. Они ходили по залам и снимали на камеру фото и видео. Тут они обратили внимание на одно из фото - на стене появилась картина в раме. Но ее там не было еще пару минут назад.

Выяснилось, что неизвестные мужчина и женщина подошли к бюсту императрицы Александры Федоровны. После этого они смогли прикрепить к стене раму с фотографией и удалились, передает MK.RU.

На самом снимке в раме изображена супруга Николая II. Тем не менее, есть одна странная деталь. Дело в том, что императрица держит в руках предмет, который напоминает брелок от автосигнализации.

Ситуацию прокомментировала начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова. По ее словам, это спланированная акция. Она отметила, что были просмотрены камеры внутреннего наблюдения. Выяснилось, что акцию устроили пять человек. Один из них отвлекал смотрительницу, другие "снимали то, что выложено в СМИ", а "третьи вешали", передает РИА Новости.

При этом подозрения у смотрительницы зала неизвестные не вызвали. "Понимаете, это маркер состояния общества, если человек приходит в музей для того, чтобы какую-то пакость учинить, это значит, что в нашем обществе не все нормально", - подчеркнула она.

В январе скандальный случай произошел в Третьяковской галерее. Там была похищена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Это произошло прямо на глазах очевидцев. 32-летний Денис Чуприков вынес произведение искусства. Его задержали на следующий день. Таганский суд столицы арестовал мужчину на два месяца. Сама картина была обнаружена 28 января на стройке в Одинцовском районе.