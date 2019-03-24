ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как с Куинджи, но наоборот: в Историческом музее появилась фейковая картина

19:38
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

В ГИМ считают, что "в обществе не все нормально"

В Москве в Государственном историческом музее произошел странный инцидент. Посетители выставки "Николай II. Семья и престол" повесили собственную картину. После этого они беспрепятственно покинули здание на глазах у смотрительницы.

Подробности перформанса "мужчины в стрингах" в Третьяковке
Гендиректора Третьяковки наказали за похищение картины Куинджи

Появление фейкового экспоната заметили две 16-летние посетительницы. Они ходили по залам и снимали на камеру фото и видео. Тут они обратили внимание на одно из фото - на стене появилась картина в раме. Но ее там не было еще пару минут назад.

Выяснилось, что неизвестные мужчина и женщина подошли к бюсту императрицы Александры Федоровны. После этого они смогли прикрепить к стене раму с фотографией и удалились, передает MK.RU.

На самом снимке в раме изображена супруга Николая II. Тем не менее, есть одна странная деталь. Дело в том, что императрица держит в руках предмет, который напоминает брелок от автосигнализации.

Ситуацию прокомментировала начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова. По ее словам, это спланированная акция. Она отметила, что были просмотрены камеры внутреннего наблюдения. Выяснилось, что акцию устроили пять человек. Один из них отвлекал смотрительницу, другие "снимали то, что выложено в СМИ", а "третьи вешали", передает РИА Новости.

При этом подозрения у смотрительницы зала неизвестные не вызвали. "Понимаете, это маркер состояния общества, если человек приходит в музей для того, чтобы какую-то пакость учинить, это значит, что в нашем обществе не все нормально", - подчеркнула она.

В январе скандальный случай произошел в Третьяковской галерее. Там была похищена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Это произошло прямо на глазах очевидцев. 32-летний Денис Чуприков вынес произведение искусства. Его задержали на следующий день. Таганский суд столицы арестовал мужчину на два месяца. Сама картина была обнаружена 28 января на стройке в Одинцовском районе.

Главное сегодня
Выставка картин
Выставка картин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.