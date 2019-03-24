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В Израиле заявили о важном решении Трампа

18:43
  • воскресенье
  • 24 марта 2019

Это произойдет 25 марта

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Тель-Авива над Голанами. Это произойдет в понедельник, 25 марта.
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По словам Каца, Трамп подпишет важный для Израиля документ в присутствии премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху, передает агентство Reuters.

Ранее Трамп в своем Twitter объявил о намерении признать Голанские высоты частью Израиля. В интервью СМИ он отметил, что обдумывал решение очень давно. Американский лидер анонсировал его в тот момент, когда госсекретарь Майк Помпео встречался с Нетаньяху.

Заявление Трампа резко осудила Сирия. Исторически эти территории принадлежали именно Арабской республике. Израиль оккупировал их в 1967-м году. Вопреки указаниям ООН, в одностороннем порядке Тель-Авив распространил там свою юрисдикцию. Инициативу президента США уже раскритиковали страны члены Лиги Арабских государств. А в российском МИД заявление президента США назвали прямым нарушением международного права.

До этого США признали Иерусалим столицей Израиля. В итоге Палестина обвинила Вашингтон в нарушении Венской конвенции 1961 года. Согласно международному документу, государство обязано размещать свое посольство на территории принимающего государства. Иерусалим имеет особый статус и не является территорией Израиля.

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