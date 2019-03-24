Сломавшийся у берегов Норвегии лайнер встретили аплодисментами в порту (видео)

​Злоключения пассажиров и экипажа закончены

В порт норвежского города Молде прибыл круизный лайнер Viking Sky. Он ранее в субботу потерял ход у берегов западной Норвегии. Это произошло в условиях мощного шторма.

Его доставили в Молде буксировочное судно и два других корабля. Всего с борта парома вертолеты эвакуировали 463 человека из почти 1,4 тысяч. Остальные прибыли в порт на борту круизного судна.

После прибытия на сушу пассажиры лайнера радовались счастливому концу этой неприятной истории, передает РИА Новости. В порту причаливающий корабль также встретили бурными овациями. Туристы рассказывали о том, как им было страшно находиться на борту аварийного судна. Также они говорили о том, как проводилась эвакуация.

Всех пассажиров доставляют в отель. Там организован центр по оказанию помощи. В Молде прибыли представители американского, британского и канадского посольств. Они окажут помощь своим гражданам.

Ранее наше посольство в Норвегии сообщило, что на пароме находятся четверо россиян. Это члены экипажа. В субботу паром, который следовал из Тромсё в Ставангер вдоль западного побережья Норвегии, попал в шторм и потерял ход. Произошло отключение всех четырех двигателей. После этого судно начало сносить на скалы. В какой-то момент круизный лайнер находился всего в 100 метрах от мели и в километре от берега. Экипажу удалось поставить его на якорь и перезапустить три двигателя.