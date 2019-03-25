Стали известны итоги расследования о связях Трампа с Кремлем

Разбирательство, инициированное демократами, длилось 675 дней

Главная тема в американских СМИ - итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа.

Полностью содержание доклада не разглашается из-за конфиденциальных сведений. Но основные выводы обнародовало Министерство юстиции США. Как отмечает телекомпания Fox News, результаты расследования означают для Трампа практически полную победу, журналисты подсчитали - сам президент 230 раз утверждал в Twitter, что ни он, ни члены его предвыборного штаба не вступали в сговор с Россией. И даже на телеканале CNN, где поддерживают политических противников Трампа, назвали документ юридическим оправданием президента и полной его реабилитацией.

Разбирательство, инициированное демократами, длилось 675 дней. Как заявил глава Белого дома, обвинения против него незаконны. Он намекнул, что компетентным органам стоит разобраться в действиях его оппонентов.

"После долгого расследования. После того, как столько людей серьезно пострадали. После того, как другую сторону - а там произошло много плохого - не проверяли вовсе, было просто объявлено, что не было никакого сговора с Россией. Постыдно, что стране пришлось пройти через это", - прокомментировал Трамп.

Позже в Белом доме всё-таки заявили, что расследования против демократов не будет. И хотя спецпрокурор не рекомендовал предъявлять каких-либо новых обвинений Трампу и членам его штаба, в докладе Мюллера говорится, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США при помощи хакеров. Москва, напомню, неоднократно опровергала звучавшие из Вашингтона утверждения о ее вмешательстве в американский избирательный процесс.