В Польше задержан бывший совладелец сгоревшей "Зимней вишни"

Это произошло спустя год после трагедии в торговом центре

Ровно год со дня страшной трагедии, потрясшей всю страну. В понедельник вспоминают жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня". Во всех церквях, мечетях и синагогах Кемеровской области прошли поминальные службы. Возложить цветы люди также приходили к мемориальному камню, установленному в память о погибших.

25 марта 2018 года на верхнем этаже "Зимней Вишни", где располагались несколько кинозалов и аттракционы, произошло возгорание. Огонь распространился по всему зданию. Из-за нарушения требований пожарной безопасности, люди не смогли своевременно выбраться из помещений. В результате - 60 погибших, большинство из них - дети.

В рамках расследования к уголовной ответственности привлечены 15 человек. Последним фигурантом стал бывший совладелец торгового центра. Он задержан в Польше, решается вопрос о его экстрадиции.