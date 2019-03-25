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Видео установки пролетов железнодорожной части Крымского моста

08:56
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Поезда пойдут по самой протяженной российской переправе уже через девять месяцев

В Крыму строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив. Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 - конструкция длиной почти 64 метра. Вес одного железнодорожного пролета составляет более пятисот тонн.

На сухопутные опоры пролеты монтировали кранами, на морские - надвигали мощными домкратами. Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Автомобильная часть была закончена с опережением графика. Движение по ней было запущено в мае прошлого года. На железнодорожной части сооружения уже уложено более половины рельсов. Первый поезд должен прийти в Крым по мосту в начале декабря этого года.

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