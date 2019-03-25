Как российские военные защищают сирийский порт Тартус

Значительная часть грузов в Сирию доставляется по морю - потому в Тартусе действуют максимальные меры безопасности

Российские военные совместно с правительственной армией Сирии отработали действия по отражению атак условного противника. Под защитой - пункт базирования Тартус, который сыграл значительную роль в победе над международным терроризмом.

"Юнармеец Крыма" - главный защитник побережья Тартуса. Противодиверсионный катер несёт дежурство в акватории порта. Готов отвести не только надводную, но и подводную угрозу. В арсенале юнармейца - глубинные гранаты.

Вместе с противодиверсионным работает катер патрульный. "Раптор" - новейшая отечественная разработка. Незаменим при патрулировании прибрежной полосы и быстрой высадке десанта. Способен развивать скорость 48 узлов - это 90 километров в час. Уйти от такого хищника у противника нет шансов.

Значительная часть грузов, в том числе гуманитарных, в Сирию доставляется по морю. Потому в Тартусе - максимальные меры безопасности. Боевые пловцы осматривают пришвартованные суда. Существует временной норматив в зависимости от размера корабля. Особое внимание - винтовой части.

Воздух прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Самоходная установка приводится в боевое положение в течение нескольких минут. По земле попасть на территорию также сложно. На контрольно-пропускных пунктах российские военные полицейские несут службу совместно с сирийскими военнослужащими. Досматривается каждый автомобиль.

Совместно российские и сирийские моряки работают в Тартусе почти полвека. Все это время здесь функционирует судоремонтный завод, принадлежащий военному ведомству арабской республики. В сухом доке сейчас два ракетных катера и средний десантный корабль. Они были переданы Сирии ещё в советское время.

Рядом с колоколами - гильзы от артиллерийских снарядов. Звучат также мелодично, говорит протоиерей Иоан. Настоятель полевого храма готов общаться с прихожанами в любое время.

"Пальмы стоят, эвкалипты и тут же сруб такой русский стоит, уральский, как-то за сердце хватает, отогревает. Человек немножко чувствует себя как дома, на Родине", - сказал он.

Тартус - основная точка на карте Средиземноморья для российских военных моряков. У этого берега ещё долго могут стоять корабли с именами прославленных русских флотоводцев. Заключённые соглашения рассчитаны на 49 лет.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров. "ТВ Центр". Пункт базирования Тартус. Сирия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен