"Милосердный ангел": 20 лет назад силы НАТО разбомбили Белград

Власти Сербии заявляют, что простить те бомбардировки можно, а забыть нельзя

Двадцать лет назад авиация НАТО начала бомбардировки столицы Югославии. Военная операция, которую альянс цинично назвал "Милосердный ангел", унесла жизни тысяч людей и по сути привела к развалу государства.

Под дружные аплодисменты в центре Белграда сжигают сначала флаг ЕС, а следом за ним - НАТО. "ЕС + НАТО = враги Сербии", - гласит главный транспарант. 20 лет назад, 24 марта 1999 года в 19 часов 45 минут по местному времени на мирный Белград упали первые натовские бомбы, похоронив под руинами надежды на единую Югославию.

"Большинство стран, являющихся членами НАТО, также являются членами Европейского Союза. Поэтому для нас там ничего нет. Все враги Сербии сосредоточены в Европейском Союзе, все те, кто пытался уничтожить нас на протяжении веков, чтобы оставить нас без государства, без личности", - сказал лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

Тогда Югославия была единственным по-настоящему независимым государством на Балканах, чем сильно мешала НАТО в укреплении своего влияния и размещении военных баз. Первым этапом по развалу страны стало нагнетание внутренних национальных и религиозных разногласий. Начались вооруженные столкновения. Разгорается Косовский конфликт, в котором США с союзниками активно поддерживали откровенно террористические группировки. Базы по подготовке боевиков появились в Албании. Инструкторы - американские военнослужащие. Как итог: НАТО выдвигает ультиматум. Югославия, чтобы якобы прекратить кровопролитие, должна пустить на свою территорию войска альянса. Альтернативы не предлагалось никакой. Белград отказался, за что и получил 78-дневную бомбардировку. Военно-воздушная операция НАТО в Югославии получила издевательское название "Милосердный ангел".

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Дмитрия Гусева.

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