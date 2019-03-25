"50 оттенков Порошенко": главное из расследования против президента Украины

Конкуренты за кресло президента пустили в ход тяжелую информационную артиллерию

За семь дней до президентских выборов на Украине страсти в стране продолжают накаляться. Голосование ещё не началось, а полиция уже расследует множество уголовных дел, связанных с подкупом электората. Между тем, на телеканале "1+1" вышло громкое расследование в отношении Петра Порошенко.

За неделю до президентских выборов национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии на Украине. У правоохранителей работы невпроворот. Счет нарушений, самые популярные из которых хулиганство и подкуп электората, идет на тысячи.

"С начала предвыборной агитации зарегистрировано 3787 заявлений, из них 202 внесены в единый реестр досудебных расследований. Также составлены 606 протоколов, из которых 116 уже рассмотрены судами", - сообщил заместитель главы национальной полиции Украины Александр Фацевич.

В самую горячую предвыборную пору может быть обезглавлена Генпрокуратура Украины. В воскресенье стало известно - к отставке готовится руководитель ведомства Юрий Луценко. На днях он рассказал американскому изданию The Hill, что получил от посла США в Киеве Мари Йованович список неприкосновенных людей, которых накануне выборов нельзя преследовать, что бы они ни совершили.

Заявление, как утверждает источник из окружения Луценко, было сделано по команде Порошенко, якобы чтобы понравиться Дональду Трампу. Но американская сторона откровенности не оценила. Дипмиссия в Киеве отрицает факт вмешательства. В этой ситуации президент Украины, вероятнее всего, вынужден принести в жертву своего кума Луценко. Примечательно, что в воскресенье Мари Йованович опубликовала обращение к украинцам с призывом идти на выборы.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов. И мы призываем украинскую власть и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", - заявила она.

Конкуренты за кресло президента начинают пускать в ход тяжелую информационную артиллерию. Так на канале "1+1" в эфир вышло расследование "50 оттенков Порошенко". Оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый показал копию постановления прокуратуры, где говорится о том, что Порошенко организовал в соседней республике ряд ОПГ, совершавших особо тяжкие преступления. Среди них мошенничество в особо крупных размерах, хищения. Также Усатый обвинил украинского лидера в причастности к убийству родного брата Михаила Порошенко в 1997 году. Другие показания дают вчерашние союзники.

"Чего больше всего в записях, сделанных вами в кабинете президента, может бояться Порошенко? Запись о Джемале Ахметове. Давал команду ГПУ, чтобы отжать у него бизнес", - сказал предприниматель Александр Онищенко.

На страже интересов Петра Порошенко пока еще остаётся Служба безопасности Украины, которая мгновенно возбуждает уголовные дела против неугодных нынешней власти людей. Сейчас СБУ озаботилась визитом в Москву представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Ответ ждать себя не заставил.

"Политике примирения Порошенко предпочёл курс на разжигание межэтнических, межконфессиональных и гуманитарных конфликтов. Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история ещё не знала. Экономика страны посажена на кредитную "капельницу". Всё, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий", - говорится в заявлении партии "Обанкротившаяся власть должна на коленях просить прощения у народа".

Еще о пяти годах президентства на финишной предвыборной прямой Порошенко пока остается только мечтать. План-максимум на 31 марта - попасть во второй тур. В настоящий момент шоколадного магната поддерживают около 20% украинцев. Актер Владимир Зеленский - по-прежнему лидер президентской гонки.

Егор Киселёв, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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