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Порошенко грозит смертоносным оружием "восточному соседу"

08:33
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Заявление прозвучало на фоне коррупционного скандала

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о наличии у ВСУ "смертоносного оружия". В случае необходимости украинские военные "умело воспользуется им".

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На днях военные на Хмельнитчине получили 420 единиц вооружения и техники, в том числе новейшие беспилотники турецкого производства. Украина продолжит укреплять боеспособность, чтобы противостоять "восточному соседу-агрессору" – России, передает URA.RU.

"Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - подчеркнул Порошенко.

Это заявление Порошенко прозвучало на фоне коррупционного скандала в оборонной сфере, в котором замешано окружение президента. В стране проходят протестные акции с требованием честно расследовать это преступление.

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