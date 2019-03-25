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"Он черт знает что наделал с ней": отец обвинил в болезнях Началовой Дмитрия Ланского

08:36
  • понедельник
  • 25 марта 2019

Юлия из-за любимого мужа увлеклась таблетками

Отец Юлии Началовой Виктор тяжело переживает утрату. Мужчина даже обвинил первого мужа артистки Дмитрия Ланского в том, что он подорвал здоровье Юли.

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По мнению продюсера, Началова из-за любимого мужа увлеклась таблетками для похудения. Через время у нее развилась анорексия. Все последующие болезни певицы появились в том числе, как следствие проблем с питанием. "Все беды у нас начались с него", - сообщил Виктор на программе "Привет, Андрей!" 

При этом Началов отметил, что в то время и его дочь, и Дмитрий были слишком молоды, и вели себя как дети. "Наверное, сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное", - предположил мужчина. 

Однако обиду за дочь продюсер простить не может. "Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней", - эмоционально заявил отец Началовой.

Ранее и Юлия признавалась, что проблемы со здоровьем у нее начались в первом браке. Ей тогда было всего 18 лет. Дмитрию нравились очень худые девушки. Он часто критиковал внешность Началовой. Чтобы соответствовать идеалам любимого певица увлеклась диетами.

Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет. Медики боролось за жизнь Юлии с 8 марта. Певица попала в больницу из-за проблем с ногой. По данным СМИ, у артистки началась гангрена. Осложняли ситуацию давние болезни - подагра и сахарный диабет.

Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

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